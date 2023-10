Compania Tiriac Air a achizitionat un al doilea avion produs de canadienii de la Bombardier. Este vorba de o aeronava Global 6000, care a costat, din informatiile Gandul, 20 de milioane de euro.Aeronava a fost personalizata cu mustata inconfundabila a miliardarului Ion Tiriac, imagine care apare pe coada avionului. Avionul este inmatriculat YR-TIF. Din informatiile publice, are numarul de serie 9723. Acesta a fost fabricat in 2015, si a ajuns in Romania in iunie 2023.Conform datelor ... citeste toata stirea