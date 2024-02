Brasovenii sunt invitati sa isi scrie dorintele in "Copacul de Martisor"

Centrul Cultural Reduta invita brasovenii sa isi scrie dorintele la "Copacul de Martisor", eveniment sustinut de NewsBV.ro.Centrul Cultural Reduta prin Serviciul Cultura Traditionala, in parteneriat cu Asociatia "Crestem Romania Impreuna", promotoarea proiectului "Planteaza in Romania", va invita in perioada 26 februarie - 30 martie 2024 sa treceti pragul institutiei culturale pentru a va scrie o ... citește toată știrea