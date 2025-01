Brasovul, aproape si el de "supraturism"? "Avem un turism haotic, o poluare majora si o saturatie a localnicilor"

Romania a cunoscut o crestere a segmentului de Puncte Gastro Locale, numarul acestora fiind in jur de 100, in prezent. Tot mai multi localnici aleg sa-si deschida portile pentru turisti pentru a le oferi in propriile gospodarii o masa cu preparate locale gatite din produse autohtone. Intr-un gastro local, minim 70% din produse sunt locale, trebuie sa existe un lant scurt de aprovizionare.Primul Punct Gastro Local (PGL) din judetul Brasov a fost infiintat in localitatea Vama Buzaului, dupa ... citește toată știrea