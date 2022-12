Brasovul are o noua distractie: linia RATBV "Mos Craciun"

Operatorul local de transport din Brasov, RATBV, le-a pregatit o surpriza inedita celor mici. Mai exact, in 6 decembrie, a introdus in trafic "Autobuzul lui Mos Craciun". Autobuzul va circula zilnic pe strazile Brasovului pana in 2 ianuarie, cu imbarcare de la ora 17.00 de la capatul de linie Roman.In prima seara cand a iesit pe traseu, pe langa numeroasele luminite cu care a fost impodobit, autobuzul l-a adus si pe Mos Craciun, impreuna cu unul din ajutoarele lui, sa imparta dulciuri ... citeste toata stirea