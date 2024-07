Brasovul are un carpen la Nurnberg

Primarul Brasovului, Allen Coliban, a mers zilele trecute la Nurnberg, intr-o vizita "de raspuns" la cea facuta de oficialii din orasul german la Brasov, cand a fost semnat si acordul de infratire intre cele doua orase. Vizita primarului Brasovului in Germania a avut loc in perioada 4 - 7 iulie, iar din delegatie a facut parte si consilierul local George Boroda (USR), care a fost si "reporter de teren". Astfel, alesul local a anuntat pe retelele de socializare ca in timpul acestei vizite, ... citește toată știrea