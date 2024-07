Brasovul: ce s-a gresit in proiectare

Dupa 1990, brasoveanul Cornel Rahaian a ales sa activeze in mediul privat, tinand cont ca in vremea comunismului orice initiativa privata cu rol de a dinamiza economia era incriminata. A ajuns sa fie un sprijin important apoi pentru cei care voiau sa investeasca la Brasov si a reusit sa aduca in judet afaceri ale unor companii mari, precum Reinert, Miele, Olympus, Terra sau Draxlmaier. Din pozitia sa s-a implicat atat in dezvoltarea privata, cat si in cea de infrastructura publica.Absolvent ... citește toată știrea