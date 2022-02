Brasovul, cel stiut doar din fotografii

Brasovul bunicilor a ramas doar in fotografiile de epoca pastrate in cuferele innegrite de vreme. Brasovul era un oras "traditional, unde schimbarile intra foarte lent", asa cum spunea carturarul Sextil Puscariu. Totusi, urma grea a timpului a strivit multe dintre locurile cu care erau obisnuiti brasovenii din trecut, arata cei de la Casa Sfatului.Poarta - Vila Kertsch - ModaromPoarta construita ca fortificatie la capatul actualei strazi Republicii (fosta strada Portii) in a doua jumatate a ... citeste toata stirea