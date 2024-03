Brasovul, cu pomi infloriti de echinoctiu

Lucru extrem de rar la Brasov, de echinoctiul de primavara (miercuri, 20 martie) avem foarte multi pomi infloriti. Desi suntem la jumatatea lunii martie, orasul arata in unele locuri ca la sfarsit de aprilie, chiar daca in aceste zile temepraturile sunt sub media perioadei. Meteorologii au si o explicatie pentru acest fenomen."Temperaturile inregistrate in acest inceput al primaverii au fost relativ apropiate de normalul termic, usor mai ridicate la inceputul perioadei, dar cu nopti relativ ... citește toată știrea