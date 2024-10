Brasovul, destinatie pentru 2025

In cel mai asteptat ghid al anului - Best of the World 2025 - , Romania este reprezentata de Brasov in clasamentul intocmit de prestigioasa revista National Geographic. In fiecare sfarsit de an, publicatia selecteaza cele mai indicate destinatii turistice pentru a fi vizitate in cursul anului urmator. Prin includerea in acest clasament, care cuprinde cele mai recomandate 25 de destinatii de vacanta, National Geographic alatura Brasovul unor zone renumite, precum Guadalajara, Barbados, Abu Dhabi ... citește toată știrea