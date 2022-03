Brasovul l-a omagiat joi pe Nicolae Titulescu. Prefectul Catalin Vasii: "Prin Nicolae Titulescu, Romania, un stat mic, facea o politica externa mare"

Prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, impreuna cu subprefectul Lucian Patrascu au participat joi la ceremonia organizata la Biserica Sf. Nicolae din Scheii Brasovului, dedicata implinirii a 81 de ani de la trecerea in nefiinta a marelui diplomat Nicolae Titulescu. Ca in fiecare an, la mormantul marelui diplomat roman s-a defasurat o slujba de pomenire, iar prefectul judetului a tinut un scurt discurs."Ca in fiecare an, omagiem aici un nume si o personalitate de rezonanta universala: ... citeste toata stirea