Brasovul n-are bogati de impozitat

Impozitul "special" pe bunurile de mare valoare, dupa cum e denumit in Codul fiscal, a fost introdus in legislatie prin Legea 296/2023 si a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2024. Actul normativ a fost denumit pompos "legea privind unele masuri fiscale-bugetare pentru asigurarea sustenabilitati financiare a Romaniei pe termen lung". Conform declaratiilor lui Ciolacu, la emiterea legii, prin acest act normativ se vizeaza obtinerea unor sume importante la bugetul de stat, prin suprataxarea bogatiei, ... citește toată știrea