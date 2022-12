Brasovul vrea sa fie destinatie turistica "WOW"

Brasovul va gazdui, in perioada 8-9 decembrie prima conferinta de management si marketing de destinatie din Romania, la care vor participa experti locali si internationali in marketing, management turistic si comunicare, intr-un mix de teorie si experienta practica.Evenimentul, organizat de Asociatia Institutul pentru Orase Vizionare se va desfasura la Hotel Qosmo, iar partener va fi si Primaria Brasov, dupa ce Consiliul Local Brasov a aprobat o hotarare in acest sens in ultima sedinta de ... citeste toata stirea