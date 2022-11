"Bucharest is not Budapest": Ministrul Eduard Novak e intrebat daca mai lucreaza in Guvernul Romaniei, dupa ce a prezentat Strategia Sportului in maghiara... cu subtitrare in romana

Ministrul Sportului, Eduard Novak, se afla in mijlocul unui scandal. Acesta a urcat pe contul de Facebook mai multe clipuri video in care prezinta Strategia Nationala pentru Sport in limba maghiara, in timp ce subtitrarea este in limba romana."Cele doua materiale video de pe pagina personala de Facebook, la care se face referire, sunt extrase din declaratiile de presa, facute in conferinta bilingva de la Cluj-Napoca si din emisiunile realizate de catre UDMR cu titlul *Pe scurt din Bucuresti*, ... citeste toata stirea