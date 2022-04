Bucuresti, Brasov, Sibiu si Timis: aici vor fi centrele de date ale Romaniei

Cele 4 centre de date care vor sta la baza viitorului cloud guvernamental, infrastructura IT de 375 milioane de euro care va gazdui toate sistemele informatice publice centrale, vor fi amplasate in Bucuresti, Brasov, Sibiu si Timis. Un centru de date exista deja, alte doua vor fi finalizate in acest an, iar al 4-lea va fi gata pana la finele anului 2024. Acestea sunt cateva din informatiile pe care STS si SRI le-au comunicat intr-o consultare de piata finalizata la finele lunii trecute. ... citeste toata stirea