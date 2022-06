Buftea, Brasov, Cotroceni: Artistul brasovean Gheorghe Gheorghiu da viata din Romania pe cea din America

Artistul Gheorghe Gheorghiu, in varsta de 68 de ani, si-a scos la vanzare conacul de la Buftea. 350.000 de euro cere interpretul pe vila cu doua nivele. Locuinta are 450 mp si o curte de 500 mp.Artistul a postat anuntul cu toate detaliile, pe contul sau de Facebook. "Casa e una foarte mare! Pot locui in ea lejer trei familii, dupa mine! Am facut-o dupa gustul meu, cu cele mai bune materiale. Pe scurt are tot ce vrei ca sa traiesti ca-n vise. Doua etaje, bine compartimentata, terase inchise, ... citeste toata stirea