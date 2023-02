Bugetar cu onoare

Demisie surprinzatoare intr-o institutie de stat. Ciprian Tise, 43 de ani, consilier in cabinetul vicepresedintelui Consiliului Judetean Satu Mare, Oliviu Buzgau, si-a dat demisia in semn de protest pentru ca se plictisea la serviciu. Barbatul spune ca, timp de 5 luni, cat a fost angajat la Consiliul Judetean, a fost platit cu 6.500 de lei/luna, dar nu a muncit nimic. "Demisia mea este in primul rand un act de onoare", spune Ciprian Tise. "Motivele pentru care formulez prezenta demisie constau ... citeste toata stirea