Bunicii lor au deschis calea revolutiei sexuale. Tinerii de astazi vor sa dea timpul inapoi spre 1950

Succesul istoric al dreptei radicale in alegerile pentru Parlamentul European de la sfarsitul saptamanii trecute a fost un soc, dezechilibrand doua dintre cele mai importante guverne ale blocului comunitar, scrie Politico.Dar nu ar fi trebuit sa fie o surpriza prea mare pentru oricine a fost atent la starea de spirit indignata in randul multor tineri de pe continent, care nu numai ca au imbratisat opiniile anti-imigratie dure, dar par mai mandri ca niciodata sa le transmita.Luati in ... citește toată știrea