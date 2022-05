Ca un nebun scapat prin Brasov: a lovit 56 de masini intr-o dimineata!

Nu mai putin de 56 de masini a avariat un brasovean in dimineata zilei de 1 Mai. Cu mintea incetosata de aburii alcoolului, acesta a produs pagube autovehiculelor parcate pe langa care a trecut in timp ce se deplasa pe strada Zizinului, putin dupa ora 5:00. Un martor l-a observat si a sunat la 112."In temeiul sesizarii, au fost directionate echipaje de politie si jandarmi, persoana in cauza fiind depistata la scurt timp de catre reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Brasov si ... citeste toata stirea