Cadorisirea Martisorului: Cea mai profitabila zona din Brasov, data "la cerere" unei "II"

Ca in fiecare an, brasovenii isi pot cumpara martisoare autentice, confectionate manual, de la Targul de Martisoare din Brasov. Si anul acesta vor fi standuri pe promenada de la Parcul Titulescu, in fata Complexului Bartolomeu, in cartierul Noua (pe str. Levanticai), in cartierul Triaj (pe str. Filiasi), dar si in pietele agroalimentare.Primii comercianti de martisoare care isi vor prezenta produsele vor fi cei de pe promenada de la Parcul Titulescu, incepand cu data de 24 februarie, in ... citeste toata stirea