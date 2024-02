Calea Ferata Brasov - Aeroport, pregatita pentru finantare cu bani europeni

Anuntat in anul 2019, proiectul caii ferate care ar urma sa lege Brasovul de Aeroportul International Brasov - Ghimbav este in etapa pregatirii cererii de finantare din bani europeni.Astfel, in 21 februarie, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratie, Adrian Vestea, a participat la o dezbatere organizata la sediul Autoritatii de Management pentru Programul Transport, unde a discutat despre finantarea si implementarea proiectului."Proiectul, o componenta cheie in strategia de ... citește toată știrea