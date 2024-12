Calin Georgescu a plagiat proiectul "Hrana, apa, energie" de la oligarhul pro-rus Ilan Sor

Proiectul "Hrana, apa, energie", denumirea programului electoral cu care a mers Calin Georgescu in campania electorala pentru Cotroceni, este identic cu ce lansat cu cativa ani in urma de catre fostul deputat de la Chisinau, Ilan Sor, un oligarh pro-rus condamnat la inchisoare.In 2022, Ilan Sor a propus elaborarea "Proiect de tara", formulat pe principiul "hrana, apa, energie" pentru moldoveni. Acesta presupune implementarea unor strategii, in prima faza la nivel local, menite sa consolideze ... citește toată știrea