Camasa de June Albior, cusuta de Ioan Bogorin

Ioan Bogorin isi trage radacinoile din Sibiu, dar este brasovean de multi ani. Tine la traditie si are chiar si modul sau de a o duce mai departe. A facut parte din Ansamblul folcloric Poienita al actualului Centru Reduta (pe atunci Palatul Culturii) si acum este la "veteranii" Poienitei. Mai mult, Ioan Bogorin este si cel care a cusut camasi, una dintre ele fiind la Muzeul de Etnografie, in cea mai "proaspata" expozitie deschisa in institutie - "Roadele sezatorilor. Ia si camasa de sarbatoare"