Andreea Madlen a inceput sa picteze camasi intr-un atelier din Fagaras in urma cu cinci ani si s-a extins cu mai multe ateliere in tara si un showroom in Brasov, iar camasile pictate de ea au ajuns si in SUA. Proiectul sau a pornit cu un singur model de camasa oversize, dar in prezent portofoliul cuprinde alte noua modele de baza. Pretul mediu al unei camasi pictate manual este de 100 de euro.De la "Made with joy in Transylvania" la "Madlen"Andreea Madlen a pus bazele proiectului "Made with ... citeste toata stirea