Campion si acasa: Ciovica a castigat pe teren propriu

Brasoveanul Octavian Ciovica s-a impus si in ultima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta. Desi era campion absolut, indiferent de rezultatul din etapa de acasa, desfasurata intre Livada Postei si Poiana Brasov, proaspatul campion si-a respectat blazonul si s-a impus in ultimul weekend automobilistic de la Brasov din acest an."In acest sezon am avut doua mari obiective. Unul dintre ele a fost sa devin campion national absolut al Romaniei la viteza in coasta si al doilea mare ... citeste toata stirea