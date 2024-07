Cand s-a construit primul bloc turn din Brasov. Cladirea are 11 etaje si a fost construita printr-o metoda noua la acea vreme, cea a cofrajului glisant

Foto: 1964 - Blocul cu 11 etaje, la un an de la construire, vazut dinspre parcul Tractorul.Foto: Dan MateescuPrimul bloc turn a fost construit in Brasov in vara anului 1963, in cartierul Tractorul, se arata in Cronica Brasovului. A fost o premiera pentru oras, nu doar din punct de vedere al inaltimii constructiei cu 11 etaje, ci si prin metoda de construire, inovativa si rapida. Practic, constructorii au reusit sa ridice un etaj la fiecare 24 de ore. Ziaristii locali din acele timpuri au ... citește toată știrea