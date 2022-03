Cantecul care a adus lacrimi in ochii refugiatilor de la Brasov

Zecile de brasoveni si ucraineni refugiati - mame cu copii si cativa batrani - care s-au strans sambata seara pe Bulevardul Eroilor din Brasov, in fata Primariei, pentru a protesta fata de conflictul declansat de Vladimir Putin impotriva Ucrainei au fost puternic miscati de un cantec care vorbeste despre razboi.Cel mai emotionant moment a fost cel in care refugiatii au cantat, in cor, un cantec extrem de popular printre ucraineni, care vorbeste de razboi."Batalie in ... citeste toata stirea