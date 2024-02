"Carmen", in pasi de dans, la Opera Brasov

Opera Brasov va invita la spectacolul de balet "Carmen".Opera Brasov a pregatit pentru sambata spectacolul "Carmen", in pasi de dans.Sambata, 17 februarie 2024, de la ora 18.30, in Sala Operei, este programat spectacolul de balet "Carmen", pe muzica de G. Bizet, R. Scedrin, J. Rodrigo, C. Rissuti, M. Pemella, oglinda indragitei opere, in pasi de dans.Dragoste, gelozie, crima si un aranjament pentru corzi si percutie - o oferta completa pentru un spectacol de balet.Compozitorul rus ... citește toată știrea