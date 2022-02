"Carne de tun" pe facebook: Razboiul din Ucraina face victime pe internet, panica creata cu mesaje Ro-Alert si ordine false de incorporare

Ministerul Apararii Nationale (MApN) atrage atentia asupra informatiilor false care circula, de ceva vreme, in spatiul public, in special in mediul online, si subliniaza faptul ca NU s-a reintrodus serviciul militar obligatoriu si nici nu se face mobilizarea rezervistilor. Executarea serviciului obligatoriu, in calitate de militar in termen si militar cu termen redus, a fost suspendata cu peste 15 ani in urma."Atentie la informatiile false! Temele reintroducerii serviciului militar ... citeste toata stirea