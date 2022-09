Cat costa sa fii "rege" pentru o zi

Se spune ca a conduce un Ferrari sau un Lamborghini este o experienta unica. Aceste marci sunt doua dintre cele mai iubite si, evident, cele mai scumpe la nivel mondial. Nu oricine isi permite un astfel de supercar in garaj si prezenta lor pe strazi este o raritate. Totusi, cine viseaza sa conduca o astfel de masina poate sa inchirieze una chiar si in la noi? Cat costa acest lux?De exemplu, o firma din Bucuresti inchiriaza modelul Ferrari 488 Spider, un automobil ce are un pret de pornire de ... citeste toata stirea