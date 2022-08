Romania a ajuns in topul european al ratei divorturilor. Din 1990 pana in 2020, rata divorturilor la romani a crescut cu 75%, arata un studiu realizat de Scoala pentru Cuplu. Acelasi studiu arata ca o relatie de iubire dureaza, la romani, in medie 9 ani.Studiul realizat in perioada octombrie-decembrie 2020, pe un ... citeste toata stirea