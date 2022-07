Cat grau, atata plastic

Cantitatea de deseuri generate in Romania este de 22 de milioane de tone pe an, mai mare decat productia de grau a tarii, a afirmat, miercuri, 6 iulie, Constantin Damov, presedintele Coalitiei pentru Economia Circulara. "Tot ceea ce aruncam astazi reprezinta niste resurse colosale. Nu stiu daca multa lume a aflat, dar pretul oricarui deseu care ajunge la reciclare a depasit pretul graului si pe cel al porumbului. De exemplu, PET-ul costa de cinci ori mai mult decat graul", a spus Damov, in ... citeste toata stirea