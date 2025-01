Cati bani castigau prostituatele de lux in 1990

Jurnalistii occidentali care au ajuns in Romania la scurt timp dupa prabusirea regimului Ceausescu erau uimiti de amploarea pe care o luase fenomenul prostitutiei.In primele luni de la prabusirea regimului Ceausescu, un fenomen tinut sub control de autoritatile comuniste a luat o amploare iesita din comun. Prostitutia devenea un mod de supravietuire pentru tot mai multe tinere romance, relatau jurnalistii occidentali sositi atunci in Romania, iar printre locurile cele mai frecventate de ... citește toată știrea