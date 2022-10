Cati ursi intra in Brasov si pe unde

Ursii care intra in municipiul Brasov vor fi numarati si monitorizati de specialistii de la Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura (INCDS) "Marin Dracea", scopul final al acestei cercetari fiind identificarea unor solutii de protejare a animalelor pe termen scurt, mediu si lung. Pentru aceasta cercetare, dar si pentru identificarea masurilor de protejate a ursilor, Primaria Brasov a atribuit institutului un contract in valoare de 29.750 lei, cu tot cu TVA.Printre altele, ... citeste toata stirea