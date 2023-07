Foto: IN URMA CU 100 DE ANI, LA 1 IULIE 1923, In Romania aparea o noua arma: vanatorii de munte. Acum, Brigada 2 Vanatori de Munte Sarmizegetusa a sarbatorit centenarul, iar manifestarile au fost pe masura renumelui unitatii care a facut cinste Armatei Romane in acest secol de existenta.Militarii Brigazii 2 Vanatori de Munte Sarmizegetusa au fost vineri, 30 iunie, in sarbatoare, unitatea de elita a Armatei Romane aniversand 100 de la infiintare. Evenimentul festiv a fost organizat in Piata ... citeste toata stirea