Ce isi mai aduc aminte brasovenii de la cutremurul din '77

In urma cu 47 de ani avea loc cel mai mare cutremur din Romania postbelica. La seismul din 4 martie 1977, ora 21 si 15 minute, au murit peste 1.600 de oameni, cei mai multi in Bucuresti si in localitatile din sudul tarii. Brasovenii care au trait evenimentul isi amintesc cu lux de amanunte cum au petrecut acea seara."Eram in casa, dar nu la mine, eram la cineva in Noua, la etajul patru si cand sa fug afara am vazut ca aragazul se clatina si era o oala pe el, cu ceva. Am zis ca macar gazul ... citește toată știrea