Ce mananca altii de Craciun

Carnatii, toba si sarmalele sunt delicii romanesti pe care le pregatim in fiecare an de Craciun. Dar alte popoare au diverse traditii curioase de Craciun in ceea ce priveste preparatele de Sarbatoare.Merele rosii - daruri speciale de Craciun in ChinaMerele nu au nimic curios, ati putea spune! Si cu toate acestea, ele se transforma de Craciun in daruri cu totul deosebite la chinezi. Merele rosii, frumos desenate cu diverse simboluri, incrustate cu citate celebre sau cu urari de fericire si ... citeste toata stirea