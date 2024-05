Ce poate face un "privat" in Sport. Lectia Garbacea

Fost biatlonist de performanta si, mai apoi, antrenor al lotului national, Ovidiu Garbacea isi pune toata energia si creativitatea in slujba sportului chiar si dupa ce s-a transferat in domeniul afacerilor. Baza sportiva construita de el la Cheile Gradistei este una cunoscuta pe plan mondial si care creste de la an la an. Aici au avut deja loc cateva competitii majore, cum ar fi FOTE 2013, campionate mondiale si europene, iar chiar in aceste zile se desfasoara "Olimpiada Politistilor". "In ... citește toată știrea