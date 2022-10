Ce spectacole putem vedea la Teatrul Arlechino pana pe 15 octombrie?

In perioada imediat urmatoare, la Teatrul Arlechino, puteti viziona urmatoarele spectacole:"Alba ca zapada si cei sapte pitici" - sambata, 08 octombrie, de la ora 10.30 si 12.00"Povestea este probabil cea mai cunoscuta din lume. Si ca orice poveste are doza ei de rautate si cruzime. Cum ar putea altfel copiii nostri sa distinga si sa aleaga intre bine si rau, intre frumos si urat. Oglinda fermecata surprinde esenta spectacolului: "Rautatea urateste. E otrava ce nu vindeca." Dar, in aceeasi ... citeste toata stirea