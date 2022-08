Ce vedete se mai pozeaza prin Poiana Brasov

O ancheta realizata de The Observer dezvaluie cum fostul kickboxer si concurent la Big Brother din Luton, Andrew Tate, a trecut in cateva luni de la obscuritate la faima globala pe internet, relateaza The Guardian. Tate sustine ca locul femeilor este in casa, ca nu pot conduce si ca sunt proprietatea unui barbat.O "controversa" cu 11,6 miliarde de cititoriDe asemenea, el crede ca victimele violurilor trebuie sa "poarte responsabilitatea" pentru atacurile lor si se intalneste cu femei cu ... citeste toata stirea