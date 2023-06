Reprezentanti din 20 de tari vor participa la prima editie a Campionatului European de Sex, care va debuta in data de 8 iunie, in Suedia. In tara scandinava, sexul este considerat drept sport de catre Federatia Suedeza de Sex, care patroneaza cluburi ce au in componenta sportivi, asa cum se intampla in toate ramurile.Concurentii vor participa la 16 probe diferite, in urma carora vor acumula un punctaj si se va stabili cuplul campion european la sex.Cele 16 probe sunt cele de seductie, masaj ... citeste toata stirea