Lidia Jiga a fost cea mai vestita dresoare de tigri, lei si pantere din Romania. S-a nascut pe 1 mai 1932 in Venetia de Jos, Brasov. A avut, din pacate, un sfarsit tragic, murind chiar pe scena, in timpul unei reprezentatii, in Ucraina.Tragica moarte de la Harkov, UcrainaMai exact, pe 7 noiembrie 1970, ora 21:32, in arena Circului din Harkov, celebra Lidia Jiga, una dintre marile specialiste la nivel european in dresajul de lei, tigri si pantere, si-a dat ultima suflare."La Harkov, in ... citeste toata stirea