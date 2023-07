Aplicatia mobila "Ceasul Bun" este destinata persoanelor cu dizabilitati intelectuale si psihosociale din centre rezidentiale de asistenta sociala, unitati medico-sociale si sectii sau spitale de psihiatrie. Aceasta a fost conceputa luand in considerare nevoile specifice ale interactiunii digitale pentru o gama larga de dizabilitati si poate fi descarcata gratuit din AppStore sau PlayStore.Aplicatia are integrate functii precum speech-to-text, care transforma vocea utilizatorului in text si ... citeste toata stirea