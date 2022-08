"Ceasurile desteptatoare"

Pentru a patra oara, in sedinta de joi, 25 august, consilierii locali au votat alocarea unui timp limitat pentru dezbaterea proiectelor de hotarare, tinand cont ca discutiile dezlanate si in contradictoriu au devenit o moda in acest mandat al plenului deliberativului local.Presedintele de sedinta Pamela Diaconu a propus o noua varianta de limitare a discursurilor care bateau apa in piua: 12 minute de dezbatere pe proiect si doar cate 3 minute de discursuri pentru fiecare proiect.Primarul a ... citeste toata stirea