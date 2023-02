Cel mai cald ianuarie: La Brasov, media temperaturilor a fost cu 6,7 grade peste normal

Luna ianuarie 2023 a fost cea mai calda prima luna din an de cand exista date meteo complete, depasind valorile medii din luna ianuarie 2007, care detinea recordul, arata cifrele ANM.Temperatura medie pe tara a lunii ianuarie 2023 a fost +3,3 gr. C, iar abaterea fata de mediana intervalului de referinta 1991-2020 a fost de +5,4 gr. C. Cu aceste medii, ianuarie 2023 intra pe primul loc in top zece cele mai calde luni ianuarie. Abaterea a fost calculata fata de intervalul 1991 - 2020.In ... citeste toata stirea