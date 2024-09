Cel mai mare cutremur din acest an, in Romania. INFP: de la Brasov, 100 de persoane l-au simtit

Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 s-a produs luni, 16 septembrie, la ora 17.40 in judetul Buzau, in zona seismica Vrancea, la 59 km de Brasov. Acesta a fost cel mai mare cutremur produs in Romania in anul 2024. Cutremurul s-a produs la adancimea de 126 de kilometri si, potrivit datelor disponibile pe site-ul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), s-a resimtit si in judetul Brasov.Mai exact, potrivit raportarilor facute de cetateni, in judetul nostru, ... citește toată știrea