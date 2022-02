O fotografie emblematica a unei femei nud de catre artistul si fotograful Man Ray este gata sa devina cea mai scumpa fotografie din lume. Acesta va fi scoasa la licitatie de Christie's cu un pret cerut de cel putin 5 milioane de dolari, in mai 2022.Fotografia care se indreapta catre blocul de licitatie este Le Violon d'Ingres (in franceza "Vioara lui Ingres"), o imagine alb-negru creata de artistul american Man Ray in anul 1924. ... citeste toata stirea