Cel mai tanar antrenor de inot de la Brasov: sefa de promotiei 2024

Ambitie si multa munca! Asa se descrie pe scurt traiectoria celui mai tanar antrenor de inot de la Bazinul Olimpic din Brasov.La doar 23 de ani, Elena Bianca Botezatu, preda inotul la bazinul din oras, acolo unde a ajuns dupa ce, timp de 11 ani, a invatat prin fiecare picatura de apa tehnicile de inspirat, cap in apa, expirat, saritura sau pluta. Recunoaste cu zambetul pe buze ca nu a fost deloc usor si a ales inotul in detrimentul altor sporturi practicate in copilarie."Am ales inotul ... citește toată știrea