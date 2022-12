Cel mai tanar instructor de sah din Romania este din Brasov

La inceputul acestei luni, Stefan Pintea a obtinut la Bucuresti calificarea de instructor sportiv - ramura sah, devenind astfel si cel mai tanar profesor de sah din Romania.Acreditat cu nota aproape de maxim: 9,50"Povestea mea, legatura cu sahul, e una foarte lunga. Am inceput de cand eram foarte mic. Aveam 5-6 ani si jucam cu membri ai familiei care mai stiau: cu bunicul, cu tata, mama. Dupa aceea, in clasele I - IV am inceput la un club de sah. Dupa clasa a IV-a s-a intrerupt totul. M-am ... citeste toata stirea