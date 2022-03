Cele trei, cele mai prefacute zodii feminine

Potrivit numerologului, cand se face o analiza a unui semn zodiacal nu se iau in considerare numai calitatile native, numai lucrurile pozitive."Daca toata lumea ar fi numai cu calitati pozitive atunci nu ar mai da laptele in foc, nu ti-ar mai tiui o ureche, nu ti s-ar mai zbate un ochi, pentru ca nu ar mai vorbi nimeni de tine, nu te-ar mai pomeni si ar fi totul monoton. Minunile astea se intampla cu cateva zodii care au din nativitate ceva negativ cu care ies in fata: prefacatorie, minciuna, ... citeste toata stirea