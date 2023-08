Au inceput inscrierile pentru Festivalul Concurs National de Muzica Populara pentru Tineri Interpreti ,,Flori in Esara Barsei".Centrul Cultural "Reduta" cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean Brasov si al Primariei Municipiului Brasov organizeaza in perioada 1 - 2 noiembrie 2023, Festivalul National de Muzica Populara pentru Tineri Interpreti ,,Flori in Esara Barsei", editia a XV-a.deschis tinerilor interpreti de muzica populara din intreaga tara, cu varste cuprinse intre 16 ... citeste toata stirea